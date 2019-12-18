Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bolu D-100 kara yolunda bir cipin kırmızı ışıkta bekleyen minibüs ve otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolu Akçaalan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Tuğsel Yıldız idaresindeki 74 AG 421 plakalı cip, önce kavşak üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah Yıldız'ın bulunduğu 14 DJ 450 plakalı otomobile, ardından da Adil Öztürk yönetimindeki 14 AD 763 plakalı minibüse çarptı. Otomobil ve minibüse hızla çarpan cip, trafik lambasının bulunduğu refüje çarparak durabildi.



Kazada, cipin çarpması sonucu trafik lambasının bulunduğu direğe çarpan minibüsün sürücüsü Adil Öztürk yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza anını anlatan otomobil sürücüsü Abdullah Yıldız, "Anlayamadık. Kırmızı ışıkta duruyorduk önce bize vurdu. Sonra diğer arabayı fırlattı. Ardından karşıya kadar atladı" dedi.



Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle araç yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. - BOLU