Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Arttırdı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Arttırdı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırdı.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırdı.

Bölgede, gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisi ile D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşım normal seyrinde devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezi ile doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, Türkiye'nin önemli kış turizm bölgelerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yedigöller Milli Parkı bölgesinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:54 Kaynak: AA

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