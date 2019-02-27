Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi
9 dakika önce
Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkilediBolu Dağı'nın D-100 ve TEM geçişlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bolu
Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkiledi
Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM
geçişlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. D-100 Karayolu
ve TEM Otoyolu
'nun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere
, Seymenler ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer 20 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolun bazı bölgelerinde yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, polis de sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:06 Kaynak: DHA
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