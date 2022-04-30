Bolu Dağı'nı kullanan sürücülere sis sürprizi - Son Dakika
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Bolu Dağı'nı kullanan sürücülere sis sürprizi

30.04.2022 13:33
Bolu Dağı'nı kullanan sürücülere sis sürprizi

Avrupa ile Anadolu arasından en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa ile Anadolu arasından en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. D-100 Karayolu güzergahından Bolu Dağı'nı kullanan sürücüler yoğun sis altında yolculuklarını yapmaya çalışıyor.

Ramazan Bayramı tatilini, tatil bölgelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyenler, Cuma akşamı mesai bitimi ile birlikte yola çıktı. Araç yoğunluğu, Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda kendisini hissettiriyor. Anadolu'ya doğru akıcı bir trafik yaşanıyor. Ancak Bolu Dağı'nı kullanan sürücüler sabah saatlerinden itibaren, yer yer görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü sis altında yolculuk yapmak zorunda kalıyor.

Olumsuzluk yaşanmaması için karayolları ekipleri yol kenarlarında bulunan sis uyarı lambalarını yakarak, sürücülere güvenli yolculuk yapmalarını sağlamaya çalışıyor. - DÜZCE

Bolu Dağı'nı kullanan sürücülere sis sürprizi
Bolu Dağı'nı kullanan sürücülere sis sürprizi
Bolu Dağı'nı kullanan sürücülere sis sürprizi
Bolu Dağı'nı kullanan sürücülere sis sürprizi
Bolu Dağı'nı kullanan sürücülere sis sürprizi
Bolu Dağı'nı kullanan sürücülere sis sürprizi
Bolu Dağı'nı kullanan sürücülere sis sürprizi

YORUMLAR
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TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu Bayram için yola çıkacak sürücülere 'cep telefonu ve emniyet kemeri' uyarısı Bayram için yola çıkacak sürücülere 'cep telefonu ve emniyet kemeri' uyarısı

D-100 Karayolu, Toros Dağları, Bayram, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı'nı kullanan sürücülere sis sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nı kullanan sürücülere sis sürprizi - Son Dakika
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