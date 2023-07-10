Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan sonrası Anadolu Otoyolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan sonrası Anadolu Otoyolu trafiğe kapatıldı

10.07.2023 09:28

Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan sonrası Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri, toprağı temizlemek için çalışmalara başladı.

Yoğun yağış nedeniyle TEM Otoyolu'nda heyelan meydana geldi, Ankara- İstanbul yönü trafiğe kapandı. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin; Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları belirtildi. Öte yandan Bolu Dağı Tüneli çıkışında dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen heyelan sonrası kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, karayolları ekipleri iş makineleriyle yola inen toprağı temizlemek için hummalı bir çalışma başlattı.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan sonrası yol kapanması

TOPRAK VE SU TAHLİYE EDİLECEK

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkinde etkili olan şiddetli yağmur, dün heyelana neden oldu. Bolu Dağı Tüneli çıkışında, ormandan kayan toprak yola indi. Akşam saatlerinde yaşanan heyelanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren heyelanın yaşandığı bölgede yolu açmak için çalışmalara başladı. Ekipler tarafından yola inen toprak ve suyun temizlenmesi için iş makineleriyle başlatılan çalışma sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan sonrası yol kapanması

ALTERNATİF YOLLARDA YOĞUNLUK VAR

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Bu nedenle Çaydurt mevkisine kadarki yaklaşık 20 kilometrelik güzergahta araç kuyrukları oluştu. Yollarına D-100 üzerinden devam eden araçlar nedeniyle de Bolu Dağı İstanbul istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan sonrası Anadolu Otoyolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:30 Berna Laçin, tuvalet kağıdına yapılan zamma tepki gösterdi: Piyasa sapıttı
11:26 Berna Laçin, tuvalet kağıdına yapılan zamma tepki gösterdi: Piyasa sapıttı
11:03 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı! 1.616 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı! 1.616 liradan işlem görüyor
10:59 Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, takım arkadaşlarıyla tanışmak için tatilini yarıda kesti
10:55 Tesislerin kapısında onu görenler şaşırdı! Real Madrid'e transfer olan Arda'dan büyük özveri
10:51 Astronot, İstanbul'un uzaydan görüntüsünü "Eşsiz nokta" diyerek paylaştı
10:46 Astronot, İstanbul'un uzaydan görüntüsünü paylaştı! "En eşsiz nokta" sözleriyle bir yere dikkat çekti
10:45 20 yaşında ama 40 gibi gösteriyor! Milyonda bir görülen hastalık, Enes'in hayatını zorlaştırıyor
10:43 Gerçek yaşı 20! Dünyada nadir görülen bir hastalık nedeniyle 40 yaşında gibi gösteriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 11:50:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan sonrası Anadolu Otoyolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement