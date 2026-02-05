Bolu\'daki Dinlenme Tesisinde Yangın

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki dinlenme tesisinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Otoyolun Dörtdivan mevkinde bulunan dinlenme tesisinde köfte ve gözleme satışı yapılan alanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürüldü.