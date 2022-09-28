TEdirgin eden gizemli hastalık Bolu'nun farklı bir köyünde daha ortaya çıktı - Son Dakika
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TEdirgin eden gizemli hastalık Bolu'nun farklı bir köyünde daha ortaya çıktı

28.09.2022 14:21

Bolu'nun Yuva köyünde 1 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin de hastanelik olmasına neden olan gizemli hastalık bu sefer 29 kilometre uzaklıktaki bir köyde hortladı. Anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Bolu merkeze bağlı Kındıra köyünde, Yuva köyünde yaşanan benzer şikayetlerle hastaneye başvuran anne ve oğlu tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kındıra köyünün yaylasında hayvancılık yapan bir kadın ve oğlu kanlı ishal, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

VAKALARDA BENZERLİK GÖRÜLDÜ

Yapılan tetkiklerde hastaneye başvuran kadında Yuva köyünde yaşanan hemolitik üremik sendrom (HÜS) vakalarına benzerlikler görülürken oğlunda önemli bir bulguya rastlanmadı. Anne tedbir amaçlı tedavisi yapılmak üzere Ankara'ya sevk edilirken, oğlunun tedavisine Bolu'da devam ediliyor.

UZUN SÜREDİR YAYLADA YAŞIYORLARDI

Köyde uzun süredir yaylada yaşayan kadın ve oğlunun dışında kimsede benzer şikayetlerin olmadığı öğrenildi. Ayrıca, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kındıra köyüne giderek su ve yemeklerden numune aldı.

148 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURMUŞTU

Yuva köyünde temmuz ayında içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, 142'si tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin tedavisinin sürdüğü olayda, Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden HÜS tanısı konulmuştu.

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Kaynak: AA

Ankara, Bolu, HÜS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEdirgin eden gizemli hastalık Bolu'nun farklı bir köyünde daha ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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