Bolu'nun köy ve mahallelerinin çöpünü belediye toplayacak - Son Dakika

Bolu Valiliği ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan protokolle merkez ilçeye bağlı 59 köy ve mahallenin evsel ve ambalaj atıklarının toplanıp bertaraf edilerek çevre kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, çevre kirliliğinin önlenmesi için merkez ilçeye bağlı 59 köy ve mahalleden oluşan evsel atıkların ve ambalaj atıklarının ayrıştırılarak kaynağında ikili sistem ile toplanıp taşınması ve ayrı ayrı bertaraf edilmesi konusunda Bolu Valiliği İl Özel İdaresi ile Bolu Belediyesi arasında protokol imzalandığı belirtildi.

Protokolle merkez ilçeye bağlı Akçaalan, Ömerler, Yeşilköy, Elmalık, Yolçatı, Yumrukaya, Gölköy, Çepni, Doğancı, Sultanbey, Sultanköy, Çampınar, Köprücüler, Çayırköy, Berk, Ilıcakınık, Okçular, Örencik, Çamyayla, Yenigeçitveren, Vakıfgeçitveren, Susuzkınık, Gökpınar, Çaygökpınar, Kındıra, Saraycık, Oğuldoruk, Tatlar, Bahçeköy, Ahmetler, Yazıören, Yeniakçakavak, Musluklar, Hamzabey, Yakuplar, Yeniköy, Bakırlı, Fasıl, Çömlekçiler, Ağaççılar, Piraahmatlar, Alıçören, Yenicepınar, Yakabayat, Yeniçaydurt, Mesciler, Taşoluk, Hıdırşeyhler, Yuva Avdan, Çatakören, Çukurören, Demirciler, Dereceören, Güvem, Kızılağıl, Kozlu, Piroğlu, Yenisefa Köy ve mahallelerinden atıklarının kaynağında ikili sistem (evsel ve ambalaj) ile ayrı toplanarak bertarafının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in şu ifadelerine de yer verildi:

"İnsan sağlığı ve doğa açısından önemli bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol çevre kirliliğinin önlenmesi ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı açısından önemli. Zaman içinde bu çalışmanın kapsamını genişleteceğiz. İmkanlar ölçüsünde tüm köylerimizi dahil edeceğiz."