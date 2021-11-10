BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika

BOLU'nun yüksek kesimleri yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya kayak merkezi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında bu sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 7 santime ulaştı. Çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen alanlar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yaptı.