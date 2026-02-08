Bolu-Seben Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
Bolu-Seben Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Bolu-Seben Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı
08.02.2026 23:29
Yağmur sonrası Bolu-Seben karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı, ekipler temizlik çalışıyor.

BOLU'nun Seben ilçesinde etkili olan yağmur yağışı sonrasında meydana gelen heyelan nedeniyle merkez ile ilçeyi birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan yola akan taş ve toprak yığının temizlenmesi için ekipler çalışma başlattı.

Bolu-Seben karayolunun Korucuk köyü mevkisinde etkili olan yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve toprak yığını yola aktı. Heyelan nedeniyle Bolu merkez ile Seben ilçesini birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Valiliğinden heyelanla ilgili yapılan açıklamada, "Seben ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bolu-Seben il yolunun 14 ile 26'ncı kilometreleri arasındaki Korucuk Köyü mevkisinde, aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana gelmiştir. Heyelan nedeniyle söz konusu yol, çift taraflı olarak trafiğe kapatılmış olup, İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekiplerince gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri alınmıştır. Heyelan sonucu kapanan yolun yeniden trafiğe açılmasına yönelik çalışmalar, Seben İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri marifetiyle aralıksız şekilde devam etmektedir." denildi.

Kaynak: DHA

