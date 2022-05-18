Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevine başladı

18.05.2022 16:12
Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevine başladı

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili iken Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atanan Erkan Kılıç görevine başladı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili iken Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atanan Erkan Kılıç görevine başladı.

Eşi Elif Kılıç ile Bolu Valiliğine gelen Kılıç, protokol üyelerince karşılandı. Makam odası girişinde gazetecilere açıklama yapan Kılıç, Bolu'nun, Ankara ile İstanbul arasında stratejik konuma sahip bir il olduğunu söyledi.

Bolu'nun tarım ve turizm potansiyeli yüksek bir il olduğunu anlatan Kılıç, "Tarihi, kültürel değerlerinin olduğu, eşsiz doğasının olduğu çok kadim bir şehir. Burada görev yapmak benim için ayrıca onur olacaktır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket edeceğiz. Eşit, katılımcı bir anlayışla, adil, şeffaf ve hukuka bağlı şekilde görevimi yapmaya çalışacağım. Bu görevi hep beraber yürüteceğiz." diye konuştu.

Ülkenin ve Boluluların emrinde olduğunu vurgulayan Kılıç, "Herhangi bir fark gözetmeksizin bütün insanlarımıza, herkese karşı kapımız açık. Halkın içerisinde olmayı seven bir yapıdayım. İnşallah bu çalışma süresi içerisinde de bunu beraberce göreceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıç, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Eski Bolu Valisi Ahmet Ümit'e de kente güzel hizmetler ve eserler bıraktığı için teşekkür etti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevine başladı
Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevine başladı
Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevine başladı
Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevine başladı
Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevine başladı

YORUMLAR
500
Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na sert eleştiri: 'HDP olmadan İstanbul'u ve Ankara'yı alamazlardı' Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na sert eleştiri: 'HDP olmadan İstanbul'u ve Ankara'yı alamazlardı'
Kaynak: AA

Valiler Kararnamesi, İstanbul, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevine başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:05:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement