Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevine başladı

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili iken Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atanan Erkan Kılıç görevine başladı.

Eşi Elif Kılıç ile Bolu Valiliğine gelen Kılıç, protokol üyelerince karşılandı. Makam odası girişinde gazetecilere açıklama yapan Kılıç, Bolu'nun, Ankara ile İstanbul arasında stratejik konuma sahip bir il olduğunu söyledi.

Bolu'nun tarım ve turizm potansiyeli yüksek bir il olduğunu anlatan Kılıç, "Tarihi, kültürel değerlerinin olduğu, eşsiz doğasının olduğu çok kadim bir şehir. Burada görev yapmak benim için ayrıca onur olacaktır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket edeceğiz. Eşit, katılımcı bir anlayışla, adil, şeffaf ve hukuka bağlı şekilde görevimi yapmaya çalışacağım. Bu görevi hep beraber yürüteceğiz." diye konuştu.

Ülkenin ve Boluluların emrinde olduğunu vurgulayan Kılıç, "Herhangi bir fark gözetmeksizin bütün insanlarımıza, herkese karşı kapımız açık. Halkın içerisinde olmayı seven bir yapıdayım. İnşallah bu çalışma süresi içerisinde de bunu beraberce göreceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıç, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Eski Bolu Valisi Ahmet Ümit'e de kente güzel hizmetler ve eserler bıraktığı için teşekkür etti.