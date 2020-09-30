Bolu Valisi Ümit'ten AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Bolu Valisi Ümit'ten AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Serdivan ilçesindeki bölge müdürlüğüne gelen Vali Ümit'i AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş ve başmuhabir Yücel Velioğlu karşıladı.
Ziyarette ajansın çalışmaları hakkında bilgi veren Yalçıntaş, Vali Ümit'e AA'nın hazırladığı "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim etti.
Son Dakika Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı