Bolu Yaylalarında Kar Yağışı Başladı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Köroğlu Dağı'nın eteklerinde yer alan Aladağ ve Sarıalan yaylalarında kar yağışı başladı.
Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.
Kartalkaya ve yaylalara giden yollarda ulaşım normal seyrediyor.
