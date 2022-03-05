Bolulu iş insanları Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'na davet edildi - Son Dakika
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Bolulu iş insanları Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'na davet edildi

05.03.2022 12:06
Bolulu iş insanları Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'na davet edildi

Bolulu iş insanları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİÜ) düzenlenecek Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'na (BATIKAF) davet edildi.

Bolulu iş insanları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİÜ) düzenlenecek Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'na (BATIKAF) davet edildi.

Bolu Valiliği ve BAİBÜ ev sahipliğinde, kamu ve özel sektör yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla fuarın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

BATIKAF'ın hazırlık çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, iş dünyasının önde gelen firma ve kuruluşlarının temsilcilerine BATIKAF çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ahmet Ümit, BATIKAF'ın hem Bolu hem de bölge için önemli bir organizasyon olduğuna işaret ederek, "İnşallah 25-26 Mart tarihlerinde bu fuarı gerçekleştireceğiz. Kamudan özel sektöre hepimiz, bu fuarda yer almaya çalışalım. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda bu fuar yapılıyor. Cumhurbaşkanlığımız, bu ekonomik çalışmalara, üretime üst düzeyde değer veriyor." ifadelerini kullandı.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise "Her bir bölgenin ev sahibi, bir üniversite olacak. Batı Karadeniz Kariyer Fuarı ev sahipliğini de bize tevdi ettiler. Üniversitemiz organizasyonunda toplam 17 paydaş üniversite var. Bu önemli organizasyonu el birliğiyle güç birliğiyle yürüteceğiz." dedi.

Bu tür etkinliklerin sadece bir kurumun tek başına yapabileceği organizasyonlar olmadığına değinen Alişarlı, "Birlikte çalışarak, fuarı başarıyla gerçekleştireceğiz inşallah." dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan kamu ve özel sektör yönetici ve temsilcilerinin değerlendirmeleri alındı.

Toplantıya, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, BAİBÜ Kariyer Merkezi Müdürü ve BATIKAF Yöneticisi Doç. Dr. Murat Tarhan ve BATIKAF Sponsorluk Koordinatörü Doç. Dr. Şaban Karasakal ile kamu ve özel sektörün önde gelen firma ve kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri katıldı.

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Sahipsiz köpekleri kamu kurumları sahiplendi Sahipsiz köpekleri kamu kurumları sahiplendi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Batı Karadeniz, Kamu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolulu iş insanları Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'na davet edildi - Son Dakika


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