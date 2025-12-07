Boluspor, Erzurumspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
Boluspor, Erzurumspor'u 2-0 Yendi

Boluspor, Erzurumspor\'u 2-0 Yendi
07.12.2025 15:42
Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Doğan Can ve Boakye'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor, konuk ettiği Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

35. dakikada sol kanattan atak geliştiren Lima'nın ceza sahası içerisine attığı pasa düzgün vuran Doğan Can Davas, topu filelere gönderdi. 1-0

86. dakikada Lima'nın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Martin Boakye topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Batuhan Kolak, Cem Özbay, Selahattin Altay

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Rahman Buğra Çağıran (Devran Şenyurt dk. 80), Barış Alıcı (Harun Alpsoy dk. 90), Dean Lico (Can Arda Yılmaz dk. 90), Florent Hasani, Doğan Can Davas (Martin Boakye dk. 80), Ibrahim Akanbi Rasheed (Arda Usluoğlu dk. 75)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mustafa Mert Yerlikaya, Arda Tuğra Saygı, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Erzurumspor: Matija Orbanic, Ali Ülgen (Yakup Kırtay dk. 46), Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Cheikne Sylla dk. 46), Giovanni Crociata (Adem Eren Kabak dk. 78), Benhur Keser (Salih Sarıkaya dk. 84), Eren Tozlu

Yedekler: Erkan Anapa, Kağan Moradaoğlu, Ömer Kara, Emre Erdem

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Doğan Can Davos (dk. 35), Martin Boakye (dk. 85) (Boluspor)

Sarı kartlar: Lucas Lima, Dean Lico, Rahman Buğra Çağıran (Boluspor), Orhan Ovacıklı (Erzurumspor) - BOLU

Kaynak: İHA

Spor Boluspor, Erzurumspor'u 2-0 Yendi

SON DAKİKA: Boluspor, Erzurumspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
