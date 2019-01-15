Son Dakika Haberleri: Boluspor - Galatasaray Maçı Ertelendi

Boluspor - Galatasaray Maçı Ertelendi

28 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Boluspor-Galatasaray karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Boluspor- Galatasaray karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Bolu'da öğle saatinden beri etkisi sürdüren kar yağışı nedeni ile Bolu Atatürk Stadyumu kar altında kaldı. Kar temizliği çalışmalarının devam etmesine rağmen temizlenemeyen Bolu Atatürk Stadı'nda, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu incelemelerde bulundu. Saat 19.50'de oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray maçı, ileri bir tarihe ertelendi.

(Faruk Çidem/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:41 Kaynak: İHA

Bolu, Galatasaray, Boluspor, Güncel
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