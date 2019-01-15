Boluspor - Galatasaray Maçı Ertelendi
28 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Boluspor-Galatasaray karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Ziraat Türkiye Kupası
mücadelesinde Bolu Atatürk
Stadyumu'nda oynanacak olan Boluspor- Galatasaray
karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Bolu'da öğle saatinden beri etkisi sürdüren kar yağışı nedeni ile Bolu Atatürk Stadyumu kar altında kaldı. Kar
temizliği çalışmalarının devam etmesine rağmen temizlenemeyen Bolu Atatürk Stadı'nda, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu
incelemelerde bulundu. Saat 19.50'de oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray maçı, ileri bir tarihe ertelendi.
(Faruk Çidem/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:41 Kaynak: İHA
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