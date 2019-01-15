Boluspor - Galatasaray Maçı İleri Bir Tarihe Ertelendi
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün oynanması gereken Boluspor - Galatasaray maçının elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda bugün oynanması gereken Boluspor
- Galatasaray
maçının elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu'nda bugün oynanması gereken Boluspor - Galatasaray maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşmanın yapılacağı Bolu Atatürk
Stadı'nda yapılan temizleme çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışının devam etmesi sonrası maçın hakemi tarafından ertelenen müsabakanın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden alınan hava tahmin raporları ve takımların yoğun maç programı göz önünde bulundurularak ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı. Karşılaşmanın gün ve saati Futbol Federasyonu
tarafından daha sonra belirlenecek."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:39 Kaynak: DHA
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