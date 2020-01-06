Bolvadin'de kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolvadin'de kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açıldı - Son Dakika

Bolvadin'de kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Bolvadin'de kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.


Bolvadin ilçesinde Büyük Karabağ, Dereköy, Orta köy, Çukurcak ve Yeni köylerini ilçeye bağlayan Dereköy-Bolvadin arasındaki yolun kar nedeniyle ulaşıma kapanması üzerine ekipler bölgede yol açma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu yol tekrar trafiğe açıldı. Kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan vatandaşların imdadına ise ilçe jandarma trafik ve asayiş ekipleri yetişti. Yolda ilerleyemeyen araçları çekerek kurtaran jandarma ekipleri sürücülerin sıkıntılı yollara gitmelerini önlerken, zincirsiz araçların da geçişine izin verilmedi. Ayrıca ilçede taşımalı eğitim ve öğretime bugün öğleden sonra yarım gün ara verildiği belirtildi. İlçede ve köylerde yoğun kar yağışının devam ettiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Karabağ, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara kar altında
Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Son Dakika Haberleri
01:07 Karabük'te eğitime kar engeli (2) - Son Dakika
01:06 Kamerun'un Uç Kuzey bölgesinde pazarcılara saldırı: 12 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
01:05 Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu - Son Dakika
01:04 Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu - Son Dakika
00:59 BEŞİKTAŞ'TA İKİ BİNANIN ÇATISI UÇTU - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 01:12:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolvadin'de kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]