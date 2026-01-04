Bolvadin\'de Tır-Otomobil Kazası: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 YU 355 plakalı tır ile 03 AFK 776 plakalı otomobil, Bolvadin-Çobanlar kavşağında çarpıştı.
Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
