Bor Karbür Tesisi’nin temeli atıldı
1 saat önce
Türkiye'nin sahip olduğu zengin bor madeninin ekonomik değerini yükseltecek ilk Bor Karbür Tesisi'nin kurulumuna Bandırma'da başlandı.
Türkiye'nin sahip olduğu zengin bor madeninin ekonomik değerini yükseltecek ilk Bor Karbür Tesisi'nin kurulumuna Bandırma'da başlandı. Türkiye'nin bor pazarındaki açık ara liderliğini teknolojiyle pekiştireceğini belirten Bakan Dönmez, 'Borda artık şehir efsaneleri bitti' dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:34
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