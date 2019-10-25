Son Dakika Haberleri: Bor Karbür Tesisi’nin temeli atıldı
Son Dakika Ekonomi Bor Karbür Tesisi’nin temeli atıldı

Bor Karbür Tesisi’nin temeli atıldı

1 saat önce

Türkiye'nin sahip olduğu zengin bor madeninin ekonomik değerini yükseltecek ilk Bor Karbür Tesisi'nin kurulumuna Bandırma'da başlandı.

Bor Karbür Tesisi’nin temeli atıldı, System.String[]

Türkiye'nin sahip olduğu zengin bor madeninin ekonomik değerini yükseltecek ilk Bor Karbür Tesisi'nin kurulumuna Bandırma'da başlandı. Türkiye'nin bor pazarındaki açık ara liderliğini teknolojiyle pekiştireceğini belirten Bakan Dönmez, 'Borda artık şehir efsaneleri bitti' dedi.

Bandırma, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:34 
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