Bor madeninden Alzheimer ve Parkinson tedavisi için yerli ilaç üretildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bor madeninden Alzheimer ve Parkinson tedavisi için yerli ilaç üretildi - Son Dakika

Bor madeninden Alzheimer ve Parkinson tedavisi için yerli ilaç üretildi

6 saat önce

Dünya Bor rezervinin yüzde 70'inden fazlasına sahip olan Türkiye'de bor kullanılarak alzheimer ve parkinson hastalıklarının tedavisinde kullanılacak ilaç geliştirildi.

Bor madeninden Alzheimer ve Parkinson tedavisi için yerli ilaç üretildi, System.String[]

Dünya Bor rezervinin yüzde 70'inden fazlasına sahip olan Türkiye'de bor kullanılarak alzheimer ve parkinson hastalıklarının tedavisinde kullanılacak ilaç geliştirildi.


TÜSEB Genel Sekreteri Erzurumlu bilim insanı Prof. Dr. Hasan Türkez, ülkemizde borla ilgili çalışmaların son zamanlarda arttığına dikkat çekerek, "Bunun sebebi Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün kurulması, ülkemizde bor projeleri desteklendi. Türkiye'de artık 'Ben bor çalışıyorum AR-GE desteğim yok' diyen hiçbir araştırmacı kalmadı. Hükümetimiz bunun farkında, bize düşen şey, ülke için katma değer sağlayacak konuları projelendirip ilgili kurumlara sunmak. Bizim kısa zaman sonra rezervlerimiz gibi biliminde de söz sahibi olacağımız günleri bekliyoruz" dedi.


Dünyanın sayılı bilim adamları arasında gösterilen Prof. Dr. Türkez, borun insanlar üzerindeki etkilerini de anlatarak, antioksidan sistemini destekleyen borun deney hayvanlarında da bilişsel fonksiyonları ileri düzeyde geliştirdiğini belirtti. Uluslararası bir ekiple yaklaşık 6 yıldır üzerinde durduğu araştırmalar sonucunda, alzheimer ve parkinson hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilecek olan, bor içeren farmakolojik formilasyonları hazırladıklarını ve uluslar arası patentlerini aldıklarını söyledi.


Türkez, insanlarda alınacak netice sonrası bor ile üretilecek ilaçların eczanelerde yer alacağını belirtti. Türkez, bilimsel altyapı oluştuktan sonra, kandaki bor miktarının hastanelerde tahlille öğrenilebildiği teknolojiye ulaşılacağını ve kandaki bor miktarının eksik olduğu görüldüğünde ise doktorların reçeteye bor yazabileceğini açıkladı. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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