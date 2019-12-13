Bor Şeker'de şeker pancarı alımları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bor Şeker'de şeker pancarı alımları sona erdi - Son Dakika

Bor Şeker'de şeker pancarı alımları sona erdi

6 saat önce

Bor Şeker Fabrikası'nın 2019-2020 sezonunda üreticilerden 475 bin ton şeker pancarı alımı yaptığı bildirildi.

Bor Şeker Fabrikası'nın 2019-2020 sezonunda üreticilerden 475 bin ton şeker pancarı alımı yaptığı bildirildi.

Bor Şeker Fabrikası, bu yıl randevulu alım sistemini hayata geçirerek, yığılmaların ve üreticilerinin zaman kaybını ortadan kaldırdı. Her çiftçi kendisine bildirilen gün ve saatte ürettiği şeker pancarını teslim etti.

2019-2020 hasat yılında 62 bin ton şeker üretim kotası bulunan Bor Şeker Fabrikası Müdürü Orhan Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında özelleştirilen Bor Şeker Fabrikası'nın, kaliteli ve sürdürülebilir üretim, katma değeri yüksek ürün çeşitliliği ve yerel istihdama katkısıyla bölge için önemini koruduğunu ifade etti.

Can,16 polarlı şeker pancarı taban alım fiyatlarının ton başına 300 liraya çıkarılmasıyla üreticinin de yüzünün güldüğünü söyledi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesindeyken nisan 2018'de gerçekleştirilen özelleştirme sonucunda, Bor Şeker Fabrikasının toz şekerin kalitesini belirleyen en yüksek orandaki polar değeri ile üretim gerçekleştirildiğini belirten Can, şunları kaydetti:

"2019-2020 yılları arasını kapsayan sezon boyunca Niğde ve çevre illerde üretilen toplam 475 bin ton şeker pancarı alımı gerçekleştirdik. Buna karşılık olarak 62 bin ton toz şeker, 105 bin ton küspe ve 18 bin ton melas üretimi gerçekleştireceğiz. Toplam 80 gün süren kampanya sezonu boyunca 280 vatandaşımızı istihdam etmiş olacağız. Üreticilerimiz bu yılki sezon verimi ve alım fiyatlarından oldukça memnun."

Bor Şeker'de şeker pancarı alımları sona erdi

Orhan Can, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:15 Kaynak: AA
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