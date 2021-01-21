Boraboy Gölü buz tuttu - Son Dakika

Krater gölü olan Boraboy Gölü, yüzeyinin buz tutmasıyla eşsiz bir görüntü oluşturdu

Taşova ilçesinin merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Boraboy Gölü Tabiat Parkı, ormanlık alanında çam, kayın, gürgen gibi 37 ağaç türünü barındırırken, gölüyle de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

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