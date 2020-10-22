Borat: Trump'ın avukatı Giuliani, filmde ellerinin pantolonu içinde görüldüğü sahne için 'Gömleğimi düzeltiyordum' dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, yeni Borat filminin bir sahnesinde ellerini pantolonunun içine sokmuş halde görülmesiyle ilgili olarak "tamamen uydurma" dedi.

Eski New York City belediye başkanı Giuliani, Twitter'da bir mesaj paylaşarak "Kayıt cihazının kaldırılması ardından gömleğimi düzeltiyordum" diye yazdı.

Borat adlı Kazakistanlı bir gazeteciyi canlandıran İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen'in başrolde oynadığı filmde, kadın bir TV muhabiri Giuliani ile röportaj yapıyor.

2006 yapımı Borat filminin devamı olarak çekilen yeni film Cuma günü gösterime giriyor.

Bu yıl çekilen devam filminde de Baron Cohen, ABD'li politikacıları ve halktan kişileri tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Filmin bir sahnesinde, Borat'ın kızı rolündeki kadın TV muhabiri, Trump yönetiminin koronavirüs salgınına yönelik aldığı önlemlerle ilgili olarak bir otel odasında Giuliani ile röportaj yapıyor.

Röportajın ardından genç oyuncu, 76 yaşındaki Giuliani'ye içki davetinde bulunuyor. Giuliani, röportaj için takılan mikrofon çıkarıldıktan sonra yatağa uzanmış ve ellerini pantolonunun içine sokarken görülüyor.

Rudy Giuliani, bu görüntülerle ilgili paylaştığı sosyal medya mesajında, "Röportaj sırasında, öncesinde veya sonrasında uygunsuz bir davranışta bulunmadım. Sacha Baron Cohen aksini ima ediyorsa tam bir yalancı" ifadesini kullandı.

Giuliani bir başka Twitter mesajında, Temmuz'da yapılan röportajın önce ciddi olduğunu sandığını, "Tuzak olduğunu anlar anlamaz polis çağırdığını" belirterek bunun, "Joe Biden ve ailesinin suç işlemesi ve ahlaksızlığını teşhir etmeme yönelik köreltme çabası" olduğunu söyledi.

Trump ve ekibi, Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ı ve oğlu Hunter'ı, Ukrayna ve Çin ile yasa dışı iş ilişkilerinde bulunmakla suçluyor; Obama döneminde başkan yardımcısı görevinde olan Biden ise suçlamaları reddediyor.

Giuliani'nin Borat 2 filmi ile ilgili yaptığı açıklamalara dair Baron Cohen henüz yorum yapmadı.