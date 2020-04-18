Borçka'da karantina süresi doldu ve yeni kararlar alındı - Son Dakika
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Borçka'da karantina süresi doldu ve yeni kararlar alındı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Artvin'in Borçka ilçesi ve ilçeye bağlı Aralık köyünde 15 günlük karantina süresi bu gece itibariyle sona erdi.

Borçka'da karantina süresi doldu ve yeni kararlar alındı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Artvin'in Borçka ilçesi ve ilçeye bağlı Aralık köyünde 15 günlük karantina süresi bu gece itibariyle sona erdi. İl hıfzıssıhha kurulu aldığı yeni karar doğrultusunda Aralık köyünde karantina devam ederken, ilçe merkezinde giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak.


Artvin Borçka ilçe merkezi ve Aralık köyü Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 17.04.2020 tarihinde alınan kararlarla 15 günlük karantina süresi sona erdi. Kurulun yeni aldığı karar doğrultusunda ilçeye bağlı Aralık köyünde karantina devam edecek.


Öte yandan ilçe merkezinde ise karantina uygulamasının kaldırılarak; Çoruh Caddesi, Maradit Caddesi, Kars Caddesi ve Demir Köprü giriş çıkışlarının Kaymakamlıkça zorunluluk nedeniyle izin verilenler hariç yaya ve araç trafiğine kapatılmasına karar verildi. Köyler ile ilçe merkezi arasındaki seyahatler de Kaymakamlıkça yapılacak plan dahilinde yürütüleceği bildirildi. Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyünde ise karantina uygulamasının kaldırıldığı, giriş çıkışların yine kontrol altında olduğu bilgisi verildi. - ARTVİN

Artvin, Aralık, Borçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:40 Kaynak: İHA

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