Son Dakika Haberleri: Borçların Sorumlusu Demirören"

Borçların Sorumlusu Demirören"

1 saat önce

Beşiktaş'ın 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu'nda konuşan başkan aday adayı Hürser Tekinoktay, "Kulübün borçlarının sorumlusu Yıldırım Demirören Bey'dir.

Borçların Sorumlusu Demirören
Beşiktaş'ın 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu'nda konuşan başkan aday adayı Hürser Tekinoktay, "Kulübün borçlarının sorumlusu Yıldırım Demirören Bey'dir. Gelsin hesabını versin" dedi. Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak olan seçimli olağan genel kurulda başkan aday adayı olan Hürser Tekinoktay kurulda söz alarak bir konuşma yaptı. Kulübün mevcut borçlarının tek sorumlusun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören olduğunu söyleyen Tekinoktay, "Bizim bütün borcumuzun sorumlusu Yıldırım Demirören Bey. Gelsin hesabını versin. Del Bosque'nin, Fulya davasının, Fernandes'in hesabını versin. Gelsin eski hesaplar dökülsün. Ben bunlar konuşulmadığı için aday oldum" dedi. Hakkında yapılan 'Fikret Orman'ın devamı' eleştirilerine yanıt veren Tekinoktay, "Biz kimsenin devamı değiliz. Biz kendimizin devamıyız. Bu hem bana hem Fikret Orman'a bir hakarettir" ifadesini kullandı.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:16 Kaynak: İHA

Yıldırım Demirören, Beşiktaş, Güncel
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