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'Borcum' var dedi, ölmek için arabayla duvara vurdu...Kaza anı kamerada

28 dakika önce

'Borcum' var dedi, ölmek için arabayla duvara vurdu.

'Borcum' var dedi, ölmek için arabayla duvara vurdu...Kaza anı kamerada
Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Kaza yapan sürücü: "Benim çok borcum var. Ben ölmek için duvara vurdum"
İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de direksiyonu ani bir şekilde yol kenarındaki duvarın üzerine kırarak kaza yapan araç sürücüsü otomobil içerisinde sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarını görüntüleyen basın mensuplarına, "Benim çok borcum var. Ben ölmek için duvara vurdum" dedi.
Olay saat 10.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir eden araç sürücüsü Faruk Duman, ani bir şekilde direksiyonu bariyerlerin üzerine kırdı. Bariyerlerin üzerinden aşan otomobil süratli bir şekilde yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Faruk Duman'ı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında çok borcu olduğunu ölmek için bilerek aracı duvara çarptığını söyleyen Duman, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaralı bir şekilde sedyeye bindirilen sürücü Duman, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
'Borcum' var dedi, ölmek için arabayla duvara vurdu...Kaza anı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:09 Kaynak: İHA
Araç, İtfaiye, 3. Sayfa
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