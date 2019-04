Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor 'un basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal , siyah-kırmızılı kulübü borçsuz hale getirmeyi planladıklarını söyledi.Köksal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, içinde bulunulan mali sıkıntıların çözümü konusunda yoğun çaba sarf edildiğini aktardı.Eskişehirspor Yönetim Kurulu'nun göreve gelinen günden beri farklı konularda mücadele ettiğini anlatan Köksal, artık her kesimin kulübe ciddi anlamda destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.Kulüp başkanı Kaan Ay'ın yarın İstanbul 'da Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşme yapacağına değinen Köksal, şöyle konuştu:"Görüşmeler sonunda borcumuzun 5 milyon lira düşmesini planlıyoruz. İcralar var. Şu anda Eskişehirspor'un 5-6 yılı geçmiş yönetimler tarafından ipotek altına alınmış. Geliri olmayan bir kulüp. Kulübün ödediği ve harcadığı para 14 milyon lira. Borcun sürekli eridiği bir Eskişehirspor göreceksiniz. Üç yıl sonunda farklı bir Eskişehirspor konuşulacak. Küllerimizden doğup, Eskişehirspor'u borçsuz hale getireceğiz. Bu kulüpten alacağı olan varsa, avukatlar aracılığıyla değil, kendileri gelebilir. Yerel yönetimleri yanımızda görmek istiyoruz. Hiçbir yerel yönetim ve siyasetçi Eskişehirspor'u yok sayamaz.""Yenemeyeceğimiz takım yok" Hasan Hüseyin Köksal, Eskişehirspor'un son maçında Osmanlıspor'u 4-2 yenerek zor bir haftayı geride bıraktığını kaydetti.Siyah-kırmızılı takımın Osmanlıspor karşısında haklı bir galibiyet aldığını ifade eden Köksal, şunları söyledi:"Birlik ve beraberlikle koyduğumuz hedefte, yenemeyeceğimiz takım yok. Futbolda galibiyet de var mağlubiyet de ancak her oyuncunun Eskişehirspor armasının büyüklüğünün farkında olması lazım. Mağlup da olsak mücadele etmeliyiz. Osmanlıspor maçında bu bilinç bize üç puan getirdi. Son 7 haftada daha güçlü bir Eskişehirspor olarak geleceğin planını yapacağız. Bu hafta sonu sahamızda yapacağımız Elazığspor maçı çok önemli. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Birlik ve beraberlikle stadı doldurup, gereken galibiyet alıp, ligde kalacağız."Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla yeni Eskişehir Stadı'ndaki led reklam panolarının aktif hale getirildiğini duyurarak, "Led reklam panoları bu hafta hizmete giriyor. Eskişehirspor camiasını seven bütün iş adamlarının bu üç maçlık seride desteğini bekliyoruz. Stada ve Eskişehirspor'a bu hizmeti kazandıran Cumhurbaşkanımıza ve Burhan Sakallı 'ya teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.