Boris Johnson 5. turu da açık ara kazandı: İngiltere Başbakanlığı için son tura girildi
28 dakika önce
İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifasının ardından başlayan liderlik yarışının favorisi Boris Johnson, Muhafazar Parti milletvekillerinin tarafından 5. turda da birinci seçildi. Son tura kalan başbakanlık yarışı Boris Johnson ile Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasında olacak.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:08
Başbakanı Theresa May
'in istifasının ardından başlayan liderlik yarışının favorisi Boris Johnson
, Muhafazar Parti milletvekillerinin tarafından 5. turda da birinci seçildi. Son tura kalan başbakanlık yarışı eski Dışişleri Bakan Boris Johnson ile Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasında olacak. Parlamento
'nun alt kanadı Avam Kamarası'nın Muhafazakar Partili üyeleri, perşembe günü liderlik yarışının beşinci turu için oy verdi. Oylamada Johnson, dördüncü turda aldığı 157 oyu 160'a çıkararak yine birinci oldu. Johnson'ı 77 oyla Dışişleri Bakanı Hunt takip ederken, Çevre Bakanı Michael Gove 75 oy alarak elendi.
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