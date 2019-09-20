Boris Johnson alternatif Brexit anlaşması için verilen ültimatomu reddetti
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Paris'ten gelen ve İngiliz hükümetine tedbir maddesine ilişkin yeni öneri sunması için iki haftalık süre tanıyan ültimatomu reddetti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Paris'ten gelen ve İngiliz hükümetine tedbir maddesine ilişkin yeni öneri sunması için iki haftalık süre tanıyan ültimatomu reddetti.
Yeni tür bir Brexit anlaşmasına ilişkin bu yönde alternatif öneriler Johnson hükümetinden henüz çıkmazken Londra, Fransa'dan gelen ültimatomun 'yapay son tarih' olduğunu ve herhangi bir bağlayıcılığı olmayacağını düşünüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:45
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