Son Dakika Haberleri: Boris Johnson alternatif Brexit anlaşması için verilen ültimatomu reddetti
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Boris Johnson alternatif Brexit anlaşması için verilen ültimatomu reddetti

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Paris'ten gelen ve İngiliz hükümetine tedbir maddesine ilişkin yeni öneri sunması için iki haftalık süre tanıyan ültimatomu reddetti.

Boris Johnson alternatif Brexit anlaşması için verilen ültimatomu reddetti, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Paris'ten gelen ve İngiliz hükümetine tedbir maddesine ilişkin yeni öneri sunması için iki haftalık süre tanıyan ültimatomu reddetti.


Yeni tür bir Brexit anlaşmasına ilişkin bu yönde alternatif öneriler Johnson hükümetinden henüz çıkmazken Londra, Fransa'dan gelen ültimatomun 'yapay son tarih' olduğunu ve herhangi bir bağlayıcılığı olmayacağını düşünüyor.

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Boris Johnson, İngiltere, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:45 
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