Boris Johnson, parlamento yenilgisi sonrası Brexit tasarısında değişiklik talebinden vazgeçti
3 saat önce
İngiliz parlamentosunda yapılan oylamaların aleyhinde sonuçlanması üzerine Başbakan Boris Johnson'ın liderliğindeki hükümet, Brüksel ile anlaşma sağlanamaması durumunda Brexit tarihinin ertelemesini zorunlu kılan yasa tasarısını bloke etme girişimlerini durdurdu.
İngiliz parlamentosunda dün yapılan oylamaların aleyhinde sonuçlanması üzerine Başbakan Boris Johnson'ın liderliğindeki hükümet, Brüksel ile anlaşma sağlanamaması durumunda Brexit tarihinin ertelemesini zorunlu kılan yasa tasarısını bloke etme girişimlerini durdurdu.
Muhafazakar parti üyeleri, palamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda, kanun tasarınının kabul edilmesini geciktirmek için bir dizi değişiklik talebinde bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:08
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