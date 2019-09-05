Son Dakika Haberleri: Boris Johnson, parlamento yenilgisi sonrası Brexit tasarısında değişiklik talebinden vazgeçti
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Boris Johnson, parlamento yenilgisi sonrası Brexit tasarısında değişiklik talebinden vazgeçti

3 saat önce

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamaların aleyhinde sonuçlanması üzerine Başbakan Boris Johnson'ın liderliğindeki hükümet, Brüksel ile anlaşma sağlanamaması durumunda Brexit tarihinin ertelemesini zorunlu kılan yasa tasarısını bloke etme girişimlerini durdurdu.

Boris Johnson, parlamento yenilgisi sonrası Brexit tasarısında değişiklik talebinden vazgeçti, System.String[]

İngiliz parlamentosunda dün yapılan oylamaların aleyhinde sonuçlanması üzerine Başbakan Boris Johnson'ın liderliğindeki hükümet, Brüksel ile anlaşma sağlanamaması durumunda Brexit tarihinin ertelemesini zorunlu kılan yasa tasarısını bloke etme girişimlerini durdurdu.


Muhafazakar parti üyeleri, palamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda, kanun tasarınının kabul edilmesini geciktirmek için bir dizi değişiklik talebinde bulunmuştu.

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Boris Johnson, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:08 
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