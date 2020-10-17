SALON: Mustafa Dağıstanlı Spor
HAKEMLER: Abdullah Koputan (xx), Tolga Ediz (xx), Hande Öztürk (xx)SAMSUNSPOR: Can 8 (x), Dukes 11 (xx), Ahmet Fatih 23 (xxx), Berkay 8 (x), Soares 7 (x), Ege Cem (x), Mert Ali 12 (xx), Uğur Can 6 (x), Önder (x) BORNOVA BELEDİYESİ: Orbay 6 (x), Medlock 13 (xx), Çağdaş 5 (x), Ata 20 (xxx), Mert Gizir 4 (x), Muhammet Engin (x), Young 8 (x), Mustafa Erdoğan 15 (xx), Eren (xx), Ege Yaşar 10 (xx)1'İNCİ PERİYOT: 20-17İLK YARI: 38-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-57
Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftasında ilk 3 periyodu önde tamamlayan Samsunspor, kendi evinde karşılaştığı Bornova Belediyesi'ne 81-75'lik skorla mağlup oldu.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Bornova Belediyesi: 75-81 - Son Dakika Spor