Üye Girişi
Bornova'da "Afetlere Dirençli Kent" paneli - Son Dakika

Bornova'da "Afetlere Dirençli Kent" paneli

10.08.2021 09:03
Bornova'da

Ülkemizde birbiri ardına afetler yaşanırken vatandaşları bilinçlendirmek için harekete geçen Bornova Belediyesi "Afetlere Dirençli Kent" paneli düzenledi.

İzmir Afet Bilinci ve Risk Farkındalık Derneği, İzmir Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme ve Dayanışma Derneği ile TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurlu işbirliği ile gerçekleşen Panel Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları ise İZ-AFED Derneği Başkanı Servet Ertaş, Başkan Yardımcısı Av. Birgül Değirmenci, İZKENDER Derneği Başkanı Cem Şeker ve dernek gönüllülerinden Av. Mustafa Boğa oldu. Afetlere dirençli toplum ve afetlere dirençli yapılar önermesi doğrultusunda yapılan panelde İzmir ele alındı. İzmir'i afetlere dirençli hale getirmek için,yapılabileceklerin konuşulduğu etkinlikte kurumlar, meslek odaları, yerel yönetimler, bilim insanları ve diğer STK'lar ile birlikte ortak faaliyetler yürütülmesi amaçlandı.

Afetle ilgili sorulara cevap arandı

Panelde yaşanan afetlere karşı yapılması gerekenler, riskleri azaltacak ve zararlarını ortadan kaldıracakönlemler, İzmir'in afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğu gibi konular tartışıldı. Ayrıca 'Afetlere karşı hazırlık ve risk azaltma çalışmalarında yerel yönetimler işin neresinde?','İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerin Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezleri-birimleri, planları ve çalışmaları var mıdır?', ' Risk Yönetimi konusunda hangi çalışmalar yapılıyor?', 'Afetlere karşı toplum ne kadar dirençli?'gibi sorulara cevaplar arandı.

Toplumda afet bilinci, çevre duyarlılığı ve risk farkındalığının ne düzeyde olduğu, yapı stoklarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi için yapılacaklar ve Kentsel dönüşüm çalışmalarının durumu da değerlendirildi. İzmir de Kentsel Dönüşüm süreci,Kentsel Dönüşüm ve Afet Yasasının çelişkileri, Kentsel Dönüşüm sorunları ve çözüm önerileri, Deprem sonrası, konutların yapılması ve alternatif çözüm önerileri, sosyo-ekonomik sorunlar, toplumsal travmalar, mevcut afet mevzuatı konuları da ele alındı.

Panele katılan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, ülkenin üst üste yaşadığı afetleri hatırlatarak bilgilerini paylaşan panelistlere teşekkür etti.

Bornova Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova'da 'Afetlere Dirençli Kent' paneli - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşk iddiaları doğrulandı! Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile görüntülendi 09:23 Aşk iddiaları doğrulandı! Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile görüntülendi Son Dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu başladı, 76 şüpheli yakalandı 09:04 Son Dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu başladı, 76 şüpheli yakalandı Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına uğradı! Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesti ama onları geçemedi 08:57 Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına uğradı! Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesti ama onları geçemedi
Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var 08:34 Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün 08:25 Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım 08:20 Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar 00:24 Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar Kıyafeti açık bulununca 22:59 Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim

Son Dakika Haberleri
09:22 Aşk iddiaları doğrulandı! Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile görüntülendi
09:19 Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir
09:04 Son Dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu başladı, 76 şüpheli yakalandı
08:51 Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi
08:33 Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var
08:30 Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış
08:25 Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün
08:22 Abdullah Avcı ateş hattında! Çarşı grubu: Servet avcısına afiyet olsun
08:19 Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
08:12 267 yangın kontrol altına alındı, 2 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Yaylada jeneratör faciası! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede Yaylada jeneratör faciası! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede         
09:42
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir         
09:20
Menajerlik şirketi açıklama yaptı! Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiası yalanlandı Menajerlik şirketi açıklama yaptı! Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddiası yalanlandı         
09:04
Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi Damping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu paylaşan sevgilisi herkesten dua istedi         
08:51
Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış         
08:30
Abdullah Avcı ateş hattında! Çarşı grubu: Servet avcısına afiyet olsun Abdullah Avcı ateş hattında! Çarşı grubu: Servet avcısına afiyet olsun         
08:23
Kore'ye gitme hayaliyle evden kaçan üç kız çocuğu, bir süre lunaparkta dolaşmış Kore'ye gitme hayaliyle evden kaçan üç kız çocuğu, bir süre lunaparkta dolaşmış         
00:52
Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak         
23:12
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı         
20:28
Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu         
17:43
Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım         
16:25
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 09:52:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bornova'da "Afetlere Dirençli Kent" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement