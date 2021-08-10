Bornova'da "Afetlere Dirençli Kent" paneli - Son Dakika

İzmir Afet Bilinci ve Risk Farkındalık Derneği, İzmir Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme ve Dayanışma Derneği ile TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurlu işbirliği ile gerçekleşen Panel Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları ise İZ-AFED Derneği Başkanı Servet Ertaş, Başkan Yardımcısı Av. Birgül Değirmenci, İZKENDER Derneği Başkanı Cem Şeker ve dernek gönüllülerinden Av. Mustafa Boğa oldu. Afetlere dirençli toplum ve afetlere dirençli yapılar önermesi doğrultusunda yapılan panelde İzmir ele alındı. İzmir'i afetlere dirençli hale getirmek için,yapılabileceklerin konuşulduğu etkinlikte kurumlar, meslek odaları, yerel yönetimler, bilim insanları ve diğer STK'lar ile birlikte ortak faaliyetler yürütülmesi amaçlandı.

Afetle ilgili sorulara cevap arandı

Panelde yaşanan afetlere karşı yapılması gerekenler, riskleri azaltacak ve zararlarını ortadan kaldıracakönlemler, İzmir'in afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğu gibi konular tartışıldı. Ayrıca 'Afetlere karşı hazırlık ve risk azaltma çalışmalarında yerel yönetimler işin neresinde?','İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerin Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezleri-birimleri, planları ve çalışmaları var mıdır?', ' Risk Yönetimi konusunda hangi çalışmalar yapılıyor?', 'Afetlere karşı toplum ne kadar dirençli?'gibi sorulara cevaplar arandı.

Toplumda afet bilinci, çevre duyarlılığı ve risk farkındalığının ne düzeyde olduğu, yapı stoklarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi için yapılacaklar ve Kentsel dönüşüm çalışmalarının durumu da değerlendirildi. İzmir de Kentsel Dönüşüm süreci,Kentsel Dönüşüm ve Afet Yasasının çelişkileri, Kentsel Dönüşüm sorunları ve çözüm önerileri, Deprem sonrası, konutların yapılması ve alternatif çözüm önerileri, sosyo-ekonomik sorunlar, toplumsal travmalar, mevcut afet mevzuatı konuları da ele alındı.

Panele katılan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, ülkenin üst üste yaşadığı afetleri hatırlatarak bilgilerini paylaşan panelistlere teşekkür etti.