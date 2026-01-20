Bornova'da Cinayet: F.İ. İfadesiyle Şüpheleri Artırdı - Son Dakika
Bornova'da Cinayet: F.İ. İfadesiyle Şüpheleri Artırdı

20.01.2026 14:20
Mihriban Yılmaz'ın cinayet zanlısı F.İ., panik sonucu cinayeti işlediğini söyledi.

İzmir'in Bornova ilçesinde kayıp olarak aranırken ormanlık alanda gömülü cesedi bulunan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın cinayet zanlısı F.İ.'nin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, "Niyetim Mihriban'a zarar vermek değildi, panikleyince ağzını kapattım. Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm" dedi. Öte yandan, zanlı F.İ.'nin 2023 yılında Manisa'da bir fabrikada yüksekten düşerek hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül'ün (23) ölümüyle ilgili de bağlantısı tespit edildi.

Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma, genç kızın bir cinayete kurban gittiğini belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ve teknik takip yapan ekipler, cinayet zanlısı F.İ. (26) ile birlikte yardım ve yataklık şüphesi bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlının yer göstermesiyle talihsiz kızın cansız bedeni Pınarbaşı mevkisindeki ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Yapılan incelemelerde, zanlının sadece Mihriban Yılmaz'ı öldürmediği, 2023 yılında Manisa'da yüksekten düşerek öldüğü sanılan Naile Büşra Sarıgül dosyasının da baş şüphelisi olduğu anlaşıldı ve bu suçtan da tutuklandı.

"Panikledim ve düşünce kabiliyetimi kaybettim"

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan cinayet zanlısı F.İ., emniyetteki ifadesinde olay gününü anlattı. Mihriban Yılmaz ile otomobil içerisinde tartıştıklarını belirten zanlı, genç kızın kendisini tehdit etmesi üzerine paniklediğini iddia etti. F.İ. ifadesinde, "Telefonu almaya çalıştım, vermedi ve otomobilden inmeye çalıştı. Ağabeylerinin beni öldüreceğini söyleyerek tehdit edince iyice panikledim ve düşünce yetimi kaybettim. Niyetim zarar vermek değildi, sadece yaşayacağım sorunlardan dolayı inmesine engel olmaya çalıştım. Bu sırada bir elimle kendime çektim, diğeriyle bağırmasın diye ağzını kapattım" dedi.

"Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm"

Genç kızın bir süre sonra bayıldığını ve otomobilden aşağı düştüklerini öne süren zanlı, ilk yardım yapmasına rağmen sonuç alamadığını savundu. Olayın vahametiyle şoka girdiğini belirten F.İ., "Yüzüne vurarak uyandırmaya çalıştım ancak tepki vermedi. Kalp masajı yaptım ama netice alamadım. Telefonu çaldı, yengesi ve annesi arıyordu ama açmadım. Cansız bedeni kamyonetin arka koltuğuna bindirip Pınarbaşı'ndaki ormanlık alana götürdüm. Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm" ifadelerini kullandı.

Eski dosya yeniden açıldı: ikinci cinayetten tutuklama

Mihriban Yılmaz cinayeti soruşturması derinleştirilirken, zanlı F.İ.'nin 2023 yılında Manisa'da bir fabrikada yüksekten düşerek hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül'ün (23) ölümüyle ilgili de bağlantısı tespit edildi. Sarıgül'ün tırnaklarında zanlıya ait DNA örneklerine rastlanması ve aile üyeleri arasındaki "Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum" şeklindeki yazışmalar üzerine dosya yeniden açıldı.

Zanlı F.İ., Mihriban Yılmaz cinayetinin yanı sıra Naile Büşra Sarıgül'e yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

