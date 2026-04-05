Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü

05.04.2026 16:46
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 4 işçiden 3'ü, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜLER

İlçede çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi, çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3’Ü HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Tamer A., Resul K. ve İsmail M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuncay Akdağ Tuncay Akdağ:
    Dengesini kaybederek 4 kişi,1 kişi desen tamam deriz.2 kişi desen diğerini tutmaya çalışırken olabilir deriz. ,haberi doğru verin,4 ü nasıl aynı anda dengesini kaybeder.Burda çatı çökmüştür veya halat kopmuştur,ihmal vardır,bu kadar canın hesabıni nasıl verecekler 14 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Hayret!!!aynı anda 4 kişi nasıl düşüyor??? 7 0 Yanıtla
  • Yasin Kahriman Yasin Kahriman:
    Koskoca fabrikada isci sagligi ve guvenligi adina bir tane bile önlem yok mu? Denetim yok mu? Onca can gitti aileleri de perisan oldu.Biz akıllanmayız.Yazık vah ki gidene... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
