Karadeniz\'de nadir görülen rulo bulut oluştu

Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz üzerinde nadir görülen doğa olayı rulo bulut (roll cloud) oluştu.

GÖKYÜZÜNDE SİLİNDİR BULUT OLUŞTU

Öğle saatlerinde Karadeniz üzerinden ilerleyen silindir şeklindeki bulut oluşumu, kısa sürede sahil hattı boyunca gözlemlendi. Görüntüsüyle dikkati çeken bulut, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları, bu tür bulutların sıcak ve soğuk hava kütlelerinin hızla yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan ender bir atmosfer olayı olduğunu belirtti.