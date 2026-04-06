TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı - Son Dakika
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF\'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
06.04.2026 13:55
TFF\'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki tartışmalı penaltı sonrası Beşiktaş cephesi tepki gösterirken, TFF’nin hakem Yasin Kol’un performansını başarılı bulduğu ve iyi not vereceği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 90+11’de gelen penaltı golüyle mağlup ettiği derbinin ardından hakem kararları tartışma yaratırken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun tutumuna ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimine sert sözlerle tepki gösterdi. Adalı, Merkez Hakem Kurulu’nu hedef alarak istifa çağrısında bulundu.

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF’DEN “İYİ YÖNETİM” DEĞERLENDİRMESİ

HT Spor’un haberine göre TFF kaynakları, derbinin hakemi Yasin Kol’a iyi not verileceğini belirtti. Pozisyonun IFAB kurallarına göre penaltı olduğu ifade edilirken, federasyonda görevli hakem eğitmenlerinin de aynı görüşte olduğu aktarıldı.

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

PENALTI KARARI DOĞRU BULUNDU

Haberde, Nene’ye yapılan müdahalenin ceza sahası dışında başladığı ancak içeride devam ettiği ve bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu vurgulandı.

Son Dakika Spor TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bero2005 Bero2005:
    TFF seninde isitifa zamanın geldi 44 8 Yanıtla
  • Dene Mene Dene Mene:
    TFF yeni açılı Tüm Federasyon Fener için 28 7 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    İbrahim hacıfeneroğlu feneri 2. yapmaya kararlı, Kasımpaşa maçında ağzı sütten yanınca Beşiktaş maçında yoğurdu üfleyerek yedi önce 8 dakika uzattı son ana kadar bekledi ve penaltı jokerini kullandı Beşiktaş'a şans dâhi tanımadı 25 5 Yanıtla
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    şıracı ile bozacı… 19 3 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    canı yanan bağırıyor kökten değiştirecek çözüm lazım.. 18 0 Yanıtla
    abdnarsln28 abdnarsln28:
    futbolu bitirin al size kökten çözüm 0 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı - Son Dakika
