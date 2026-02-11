Bornova'da Cinayet: Suç Örgütü Talimatıyla Yanlış Hedef Vuruldu - Son Dakika
Bornova'da Cinayet: Suç Örgütü Talimatıyla Yanlış Hedef Vuruldu

Bornova\'da Cinayet: Suç Örgütü Talimatıyla Yanlış Hedef Vuruldu
11.02.2026 12:05
İzmir'de suç örgütünün talimatıyla gerçekleştirilen saldırıda 16 şüpheli tutuklandı, asıl hedef yanlış belirlendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde evinin önünde saldırıya uğrayan kişinin suç örgütü talimatıyla öldürüldüğü, asıl hedefin ise başka bir kişi olduğu belirlendi, 16 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde 3 Şubat'ta Sinan Ümit'in (23) öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlerin E.M, İ.B. ve B.T olduğu, organize suç örgütü tarafından alınan talimat doğrultusunda cinayeti gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Örgütün diğer üyelerinin ise saldırganların kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirlendi.

Özel harekat destekli, İzmir ve Aydın'da düzenlenen operasyonda aralarında E.M, İ.B. ve B.T'nin de olduğu 16 şüpheli yakalandı. Aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Yanlışlıkla öldürmüşler

Polis ekipleri saldırının hedefinin başka bir kişi olduğunu tespit etti.

Suç örgütünden aldıkları talimat doğrultusunda mahalleye giden şüphelilerin evden çıkan Sinan Ümit'i asıl hedefle karıştırdığı, o nedenle vurdukları öğrenildi.

Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 3 Şubat'ta, evinden işe gitmek için çıkan Sinan Ümit, otomobilden inen şüphelilerin silahlı saldırısına uğramış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bornova, Cinayet, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

