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Bornova'ya potada ilk yabancı

1 saat önce

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Bornova Belediyespor, Texas Southern Üniversitesi'nden geçen yıl mezun olan Donte Jaquan Clark ile anlaştı.

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TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Bornova Belediyespor, Texas Southern Üniversitesi'nden geçen yıl mezun olan Donte Jaquan Clark ile anlaştı. NCAA'de son sezonunda 18.4 sayı, 5.1 ribaund, 2.6 asist, 1 top çalma ortalaması tutturan 25 yaşında 1.93 boyundaki guard, geçen sezon Macaristan'ın TF-Budapest takımında 19.4 sayı, 4.9 ribaund, 3 asist ortalamalarıyla oynadı. Bornova, transferde daha önce Ata Kahraman, Arda Berk Kaya, İsmet Baran Avşar, Eren Ocaktürk ve Buğra Dağ'ı almıştı. İzmir temsilcisi yeni sezona 12-14 Eylül tarihleri arasında katılacağı Final Turnuvası, 19-21 Eylül tarihlerindeki İTÜ Basket Turnuvası ve 25 Eylül'de Akhisar Belediye'yle oynayacağı özel maçlarla hazırlanacak.


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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:47 Kaynak: DHA
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