Bornovalı Çocukların Mars'a Yolculuk Serüveni

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde düzenlenen bilim etkinlikleri Bornovalı çocukların ufkunu genişletiyor.

Bornova Belediyesi çocuklar için hazırladığı etkinliklerle çocukların hem keyifli zaman geçirmesini sağlıyor hem de ufuklarını açıyor.Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi tarafından düzenlenen 'Mars Gezegeni'ne Yolculuk' adlı Bilim Kampı'na katılan çocuklar eğitim alırken, eğlenerek öğrenmenin de tadına vardı.

Kampta Mars Gezegeni'nin tüm özellikleri farklı bilim alanları ile incelendi. Mars'a yolculuk ve orada olası bir yaşamın mümkün olup olmadığı gibi birçok konuda yapılan araştırmaların sonuçlarının da yer aladığı eğitimlerde Mars Gezegeni'nin atmosferi, fiziksel özellikleri ve orada şimdiye kadar yapılan araştırmalar atölye çalışmaları ile incelendi.

11-14 yaş arası 60 çocuğun katıldığı atölyelerde öğrenciler, Mars'a yolculuk, Mars'ta yaşam olasılığı, manyetik alan, gezegenin kabuğunun özellikleri, atmosferi ve kimyasal özellikleri gibi farklı bilim alanlarında eğitim gördü. Bu sayede kursiyerlerin fen bilimleri alanına merak uyandırmak ve bilimsel araştırma geleneğini Mars Gezegeni örneği ile yaygınlaştırılmak amaçlandı.