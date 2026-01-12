Borsa Düşüşte: Fed'in Bağımsızlığı Tehdit Altında - Son Dakika
Ekonomi

Borsa Düşüşte: Fed'in Bağımsızlığı Tehdit Altında

12.01.2026 18:29
New York borsası, Trump'ın Fed üzerindeki baskıları ile düşüş yaşadı. Dow Jones %0,51 geriledi.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,51 azalarak 49.257,16 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalışla 6.944,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kayıpla 23.576,88 puana indi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Fed'e büyük jüri celbi tebliğ etmesi, bankanın bağımsızlığı konusunda yeni endişelere neden olurken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Fed Başkanı Jerome Powell konuya ilişkin açıklamasında, "cezai iddianame" tehdidi aldığını belirterek, "Bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, görevini siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde yerine getirdiğini, görevini yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bu durumu Trump'ın Fed'e faiz oranlarının düşürülmesi konusunda baskı yapma girişiminde bariz bir tırmanış olarak değerlendirdi.

Öte yandan ABD basınında, Trump'ın Fed'in yeni başkanı olabilecek adaylar arasında ismi geçen, varlık yönetim şirketi BlackRock'da yönetici olan Rick Rieder ile bu hafta mülakat yapacağına dair haberler yer aldı.

Ayrıca, Trump'ın kredi kartı faiz oranlarına bir yıl boyunca yüzde 10 tavan getirme çağrısı da banka hisselerinde satış baskısına yol açtı.

Wells Fargo ile Bank of America'nın hisseleri yaklaşık yüzde 1,5, JPMorganChase'in hisseleri yüzde 2, Citi'nin hisseleri yüzde 3 ve Capital One'ın hisseleri yaklaşık yüzde 6 kayıpla güne başladı.

Analistler, Trump'ın uygun fiyatlılığı artırmaya yönelik bu çağrısının ters tepebileceğini ve kredilendirmeyi kısıtlayarak tüketicilere ve banka karlılıklarına zarar verebileceğini söyledi.

Bu hafta, ABD'de enflasyon ile perakende satış verilerinin yanı sıra JPMorganChase, Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın yayımlayacağı bilançolar takip edilecek.

Kaynak: AA

