Son Dakika Haberleri: Borsa, Güne Yükselişle Başladı

Borsa, Güne Yükselişle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 değer kazancıyla 101.923,55 puandan başladı.

Borsa, Güne Yükselişle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 değer kazancıyla 101.923,55 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, 277,74 puan ve yüzde 0,27 artışla 101.923,55 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile sigorta oldu.

Dün 104.455,10 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede genele yayılan satışların etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 2,04 azalışla 101.645,82 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, sanayi üretimi endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise Avrupa'da büyüme, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ziyareti kapsamında bugün Soçi'ye gideceğini anımsatan analistler, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirilecek toplantıda Suriye konusunun ele alınacağını bildirdi.

Analistler, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi Zirvesi öncesi İdlib'de gerilimi tırmandırmasının dikkati çektiğini belirterek, zirveden gelecek haberlerin jeopolitik risk algısı açısından belirleyici olabileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, Brexit gelişmelerinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek, 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin 2018'in aralık ayında yüzde 6,8 azalmasını bekliyor. Ekonomistler cari işlemler hesabının aralıkta 1,49 milyar dolar açık vereceğini öngörürken, cari işlemler açığının 2018 sonunda 27,7 milyar dolar, 2019 sonunda ise 19,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi hesaplıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:00 Kaynak: AA

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
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