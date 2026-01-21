Borsa İstanbul'da VİOP Seyri Durağan - Son Dakika
Ekonomi

Borsa İstanbul'da VİOP Seyri Durağan

21.01.2026 09:38
Borsa İstanbul'da şubat vadeli endeks kontratı 14.492,00 puandan işlem görüyor, risk algısı artıyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yatay seyirle 14.492,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 14.490,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 14.476,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,01 üzerinde 14.492,00 seviyesinden işlem görüyor.

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükselirken, gözler bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşmaya çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD'de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.600 ve 14.500 puanın ise direnç, 14.400 ve 14.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

