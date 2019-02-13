Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

5 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 866 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 866 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.313.138.694 1,34
Garanti Bankası 37.380.000.000 0,80
Tüpraş 35.559.526.400 4,78
Akbank 34.216.000.000 0,78
Turkcell 32.934.000.000 2,22
Ereğli Demir Çelik 29.610.000.000 1,04
Bim Mağazalar 28.629.480.000 9,04
ASELSAN 26.607.600.000 2,84
Enka İnşaat 24.950.000.000 0,69
İş Bankası (C) 24.164.838.900 0,49
Ford Otosan 19.440.414.000 4,99
İskenderun Demir Çelik 19.082.000.000 1,21
Türk Hava Yolları 19.044.000.000 0,52
Türk Telekom 18.620.000.000 2,50
Sabancı Holding 18.302.423.261 0,64
Yapı ve Kredi Bank. 16.894.102.568 0,43
Şişe Cam 14.265.000.000 1,12
Arçelik 13.278.059.228 1,62
Anadolu Efes 12.280.263.155 0,89
Vakıflar Bankası 11.875.000.000 0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:53 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi Papua Yeni Gine'ye Uluslararası Zirve İçin Getirilen 284 Lüks Araba Kayboldu

Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:38:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]