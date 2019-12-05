Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 103 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.388.294.254
|1,45
|Garanti Bankası
|43.050.000.000
|0,84
|Akbank
|40.300.000.000
|0,78
|Turkcell
|30.382.000.000
|1,75
|Tüpraş
|30.175.513.600
|2,35
|Enka İnşaat
|29.200.000.000
|0,79
|Ereğli Demir Çelik
|28.560.000.000
|0,99
|İş Bankası (C)
|27.899.814.000
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.542.592.000
|6,80
|Türk Telekom
|24.220.000.000
|2,70
|Ford Otosan
|22.159.966.500
|4,80
|ASELSAN
|21.591.600.000
|1,81
|İskenderun Demir Çelik
|21.489.000.000
|1,41
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,50
|Türk Hava Yolları
|18.961.200.000
|0,51
|Sabancı Holding
|18.730.908.087
|0,59
|Arçelik
|13.663.224.305
|1,52
|Vakıflar Bankası
|13.075.000.000
|0,43
|Anadolu Efes
|12.990.789.470
|1,08
|Tofaş Oto. Fab.
|12.220.000.000
|3,06