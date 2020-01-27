Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 363 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 363 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 51.123.704.688 1,47
Garanti Bankası 49.434.000.000 0,96
Akbank 44.408.000.000 0,86
Enka İnşaat 33.550.000.000 0,91
Ereğli Demir Çelik 32.935.000.000 1,15
İş Bankası (C) 32.714.781.900 0,60
Turkcell 30.998.000.000 1,78
Bim Mağazalar 29.874.240.000 7,38
Tüpraş 28.998.543.360 2,26
Türk Telekom 27.685.000.000 3,08
Aselsan 26.698.800.000 2,24
Ford Otosan 25.984.885.500 5,63
Yapı ve Kredi Bank. 25.763.506.416 0,64
İskenderun Demir Çelik 22.910.000.000 1,51
Sabancı Holding 20.608.079.703 0,65
Türk Hava Yolları 19.458.000.000 0,52
Vakıflar Bankası 16.450.000.000 0,54
Anadolu Efes 15.264.473.680 1,27
Arçelik 14.622.758.356 1,62
Tofaş Oto. Fab. 13.970.000.000 3,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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