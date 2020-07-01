Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 334 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 334 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.428.933.836
|1,11
|Bim Mağazalar
|40.348.440.000
|8,62
|ASELSAN
|37.346.400.000
|2,59
|Enka İnşaat
|35.504.000.000
|0,89
|Turkcell
|35.398.000.000
|1,90
|Garanti Bankası
|34.860.000.000
|0,64
|Akbank
|30.888.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|29.400.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|27.860.000.000
|2,80
| Ford Otosan
|24.967.246.500
|6,22
| İş Bankası (C)
|24.524.836.500
|0,42
|Tüpraş
|21.874.117.120
|2,06
| İskenderun Demir Çelik
|21.228.000.000
|1,18
|Vakıflar Bankası
|20.387.349.398
|0,61
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.188.452.569
|0,48
|Sabancı Holding
|18.730.908.087
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.974.000.000
|0,41
|Halkbank
|15.386.888.112
|0,47
|Arçelik
|13.088.855.331
|1,33
| Tofaş Oto Fabrikası
|12.960.000.000
|3,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:41 Kaynak: AA
Son Dakika 23:46 İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti 23:43 Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu 23:32 Maltepe'de asker konvoyunda atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı 23:07 İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti 23:04 Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:06 Eskişehir'de kaybolan minik Yusuf'un son görüntüleri ortaya çıktı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi