Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 642 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 41.836.080.000 8,29 ASELSAN 41.313.600.000 2,75 Enka İnşaat 39.704.000.000 0,91 Koç Holding 37.683.445.023 0,93 Turkcell 36.542.000.000 1,87 Ereğli Demir Çelik 33.775.000.000 0,95 Ford Otosan 32.090.719.500 7,73 Garanti Bankası 29.904.000.000 0,51 Akbank 26.832.000.000 0,47 Türk Telekom 26.110.000.000 2,44 İş Bankası (C) 24.209.838.600 0,38 İskenderun Demir Çelik 22.040.000.000 1,14 Şişe Cam 20.860.487.723 1,37 Tüpraş 20.208.829.440 1,99 Arçelik 18.298.719.791 1,71 Yapı ve Kredi Bankası 18.245.630.773 0,41 Sabancı Holding 17.241.413.217 0,50 Vakıflar Bankası 15.973.995.984 0,37 Türk Hava Yolları 14.641.800.000 0,36 Sasa Polyester 14.367.300.000 5,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız

Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü

''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü

12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu

Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı

Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim

Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor