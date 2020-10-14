Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 642 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.836.080.000
|8,29
|ASELSAN
|41.313.600.000
|2,75
|Enka İnşaat
|39.704.000.000
|0,91
|Koç Holding
|37.683.445.023
|0,93
|Turkcell
|36.542.000.000
|1,87
|Ereğli Demir Çelik
|33.775.000.000
|0,95
|Ford Otosan
|32.090.719.500
|7,73
|Garanti Bankası
|29.904.000.000
|0,51
|Akbank
|26.832.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|26.110.000.000
|2,44
|İş Bankası (C)
|24.209.838.600
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|22.040.000.000
|1,14
|Şişe Cam
|20.860.487.723
|1,37
|Tüpraş
|20.208.829.440
|1,99
|Arçelik
|18.298.719.791
|1,71
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,41
|Sabancı Holding
|17.241.413.217
|0,50
|Vakıflar Bankası
|15.973.995.984
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.641.800.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.367.300.000
|5,18
- Kaynak: AA
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