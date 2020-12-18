Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 851 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.717.961.000 1,16 Ereğli Demir Çelik 48.755.000.000 1,21 Ford Otosan 44.179.569.000 9,26 Bim Mağazalar 44.022.000.000 8,19 Garanti Bankası 41.454.000.000 0,69 ASELSAN 40.675.200.000 2,52 Enka İnşaat 40.656.000.000 0,83 Turkcell 35.376.000.000 1,74 Akbank 33.748.000.000 0,57 İş Bankası (C) 30.554.796.300 0,47 Türk Telekom 29.085.000.000 2,71 İskenderun Demir Çelik 28.565.000.000 1,30 Tüpraş 27.145.441.280 2,81 Yapı ve Kredi Bankası 26.016.917.955 0,56 Şişe Cam 21.993.876.923 1,01 Sabancı Holding 21.628.281.669 0,59 Arçelik 19.974.525.740 1,57 Vakıflar Bankası 18.161.144.578 0,41 Türk Hava Yolları 17.884.800.000 0,41 Sasa Polyester 16.019.000.000 6,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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