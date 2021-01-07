Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

07.01.2021 13:33
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 936 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 936 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding53.507.448.8551,23
Ereğli Demir Çelik50.575.000.0001,26
Ford Otosan47.934.306.00010,04
Bim Mağazalar46.602.600.0008,67
Enka İnşaat44.968.000.0000,91
Garanti Bankası43.974.000.0000,73
ASELSAN43.434.000.0002,69
Akbank39.052.000.0000,66
Turkcell36.960.000.0001,82
İş Bankası (C)31.724.788.5000,49
Türk Telekom30.730.000.0002,87
İskenderun Demir Çelik29.232.000.0001,34
Tüpraş27.996.866.5602,90
Yapı ve Kredi Bankası27.199.505.1340,58
Sabancı Holding23.811.513.8750,65
Gübre Fabrikaları22.478.200.00039,59
Şişe Cam22.392.094.7511,03
Arçelik21.217.865.6371,67
Vakıflar Bankası19.020.381.5260,43
Sasa Polyester17.811.800.0007,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Demir Çelik, Piyasa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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