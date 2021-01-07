Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 936 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 53.507.448.855 1,23 Ereğli Demir Çelik 50.575.000.000 1,26 Ford Otosan 47.934.306.000 10,04 Bim Mağazalar 46.602.600.000 8,67 Enka İnşaat 44.968.000.000 0,91 Garanti Bankası 43.974.000.000 0,73 ASELSAN 43.434.000.000 2,69 Akbank 39.052.000.000 0,66 Turkcell 36.960.000.000 1,82 İş Bankası (C) 31.724.788.500 0,49 Türk Telekom 30.730.000.000 2,87 İskenderun Demir Çelik 29.232.000.000 1,34 Tüpraş 27.996.866.560 2,90 Yapı ve Kredi Bankası 27.199.505.134 0,58 Sabancı Holding 23.811.513.875 0,65 Gübre Fabrikaları 22.478.200.000 39,59 Şişe Cam 22.392.094.751 1,03 Arçelik 21.217.865.637 1,67 Vakıflar Bankası 19.020.381.526 0,43 Sasa Polyester 17.811.800.000 7,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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